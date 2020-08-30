Мінськ 22-й день виходить на протест: усі подробиці

У неділю, 30 серпня, у центрі Мінська білоруси збираються на акцію протесту. Відзначимо, сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко святкує 66-річчя.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Акцію протесту проводить опозиція. Вона повинна стартувати о 14:00 за місцевим часом.
Раніше стало відомо, що до Будинку уряду на площі Незалежності стягнули значну кількість солдатів внутрішніх військ і омонівців. Зокрема, вулиця Радянська, прилегла до будівлі уряду, заставлена вантажними машинами для перевезення особового складу, автозаками, водометами та іншою спеціальною технікою для розгону демонстрантів.
Крім того, на вулиці стоять кілька карет швидкої допомоги.
Вранці у мінського Головпоштамту зібралася група дівчат у національних костюмах і з гарбузами в руках, пише видання Onliner.
Так, дівчата хотіли пройти до Будинку уряду, однак їх не пустили через огорожу.
"Є така білоруська народна традиція. Коли дівчина відмовляла хлопцю, вона викочувала йому гарбуза, і це було великою образою... Тому ми вирішили викотити гарбуза для самого небажаного хлопця, навіть дідуся", - розповіла одна з дівчат.
У певний момент до активісток під'їхав синій мікроавтобус без номерів, проте нікого не затримували.
Tut.by повідомляє, що в центр Мінська їдуть БТР.
Також видання зазначає, що в Мінську правоохоронці встановили огорожу на площі Незалежності.