Мінськ 22-й день виходить на протест: усі подробиці

У неділю, 30 серпня, у центрі Мінська білоруси збираються на акцію протесту. Відзначимо, сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко святкує 66-річчя.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Акцію протесту проводить опозиція. Вона повинна стартувати о 14:00 за місцевим часом.

Раніше стало відомо, що до Будинку уряду на площі Незалежності стягнули значну кількість солдатів внутрішніх військ і омонівців. Зокрема, вулиця Радянська, прилегла до будівлі уряду, заставлена ​​вантажними машинами для перевезення особового складу, автозаками, водометами та іншою спеціальною технікою для розгону демонстрантів.

Фото: центр Мінська

Крім того, на вулиці стоять кілька карет швидкої допомоги.

Дівчата в національних костюмах принесли гарбуз до Будинку уряду

Вранці у мінського Головпоштамту зібралася група дівчат у національних костюмах і з гарбузами в руках, пише видання Onliner.

Так, дівчата хотіли пройти до Будинку уряду, однак їх не пустили через огорожу.

"Є така білоруська народна традиція. Коли дівчина відмовляла хлопцю, вона викочувала йому гарбуза, і це було великою образою... Тому ми вирішили викотити гарбуза для самого небажаного хлопця, навіть дідуся", - розповіла одна з дівчат.

У певний момент до активісток під'їхав синій мікроавтобус без номерів, проте нікого не затримували.

У центр Мінська їдуть БТР

Tut.by повідомляє, що в центр Мінська їдуть БТР.

Також видання зазначає, що в Мінську правоохоронці встановили огорожу на площі Незалежності.