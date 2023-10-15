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Минреинтеграции объяснило, как получить информацию о человеке в плену

Фото: Минреинтеграции объяснило, как получить информацию о человеке в плену (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Узнать информацию о военнопленном или гражданском заложнике можно, подав соответствующую заявку в Национальное информационное бюро при Минреинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для того чтобы получить информацию о военном или гражданском заложнике необходимо предоставить свои персональные данные и сообщить ФИО человека, информация о котором выясняется.

Подать такое обращение в Национальное информационное бюро можно:

  • чат-боты у Telegram и Viber;
  • электронную почту: info@nib.gov.ua;
  • Укрпочту или "Новую почту" по адресу: 01133, г. Киев, ул. Евгения Коновальца, дом. 36-Б, лит. А2.

В ближайшее время, после заполнения заявления, родным предоставят информацию о пленнике, которым владеет НИБ.

Кроме того, родные пленников могут получить информацию в устной форме, позвонив по горячей линии по короткому номеру 16-48 или +38 (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы).

Пропавшие без вести

Напомним, после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, российские оккупанты массово депортируют украинцев с оккупированных территорий. Кроме того, россияне берут в плен наших военных.

При этом украинцев призвали не распространять в соцсетях данные о лицах, которые считаются пропавшими без вести, ведь это может повредить им.

Ранее в Минреинтеграции объясняли, что делать, если близкий человек пропал без вести.

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