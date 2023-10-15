Минреинтеграции объяснило, как получить информацию о человеке в плену

Узнать информацию о военнопленном или гражданском заложнике можно, подав соответствующую заявку в Национальное информационное бюро при Минреинтеграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Для того чтобы получить информацию о военном или гражданском заложнике необходимо предоставить свои персональные данные и сообщить ФИО человека, информация о котором выясняется.
Подать такое обращение в Национальное информационное бюро можно:
В ближайшее время, после заполнения заявления, родным предоставят информацию о пленнике, которым владеет НИБ.
Кроме того, родные пленников могут получить информацию в устной форме, позвонив по горячей линии по короткому номеру 16-48 или +38 (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы).
Напомним, после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, российские оккупанты массово депортируют украинцев с оккупированных территорий. Кроме того, россияне берут в плен наших военных.
При этом украинцев призвали не распространять в соцсетях данные о лицах, которые считаются пропавшими без вести, ведь это может повредить им.
Ранее в Минреинтеграции объясняли, что делать, если близкий человек пропал без вести.
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