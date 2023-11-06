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В Минреинтеграции объяснили, как вернуть выплаты одной из категорий ВПЛ

Украина, Понедельник 06 ноября 2023 18:05
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В Минреинтеграции объяснили, как вернуть выплаты одной из категорий ВПЛ Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Некоторым переселенцам, которых разместили в интернатных учреждениях Украины, прекратили выплачивать помощь. В правительстве призывают обращаться с жалобами на горячую линию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В 154 интернатных учреждениях нашли приют более 5 тысяч переселенцев. Значительная часть из них - внутренне перемещенные лица. Чтобы люди получали положенные им выплаты, специалист по социальной работе одного из пансионатов обратилась в Минреинтеграции.

"Некоторым лицам, которые переместились в пансионат и ранее не находились на полном государственном обеспечении, прекращены выплаты. Имеют ли право на пособие на проживание лица, которые до поселения в интернате находились дома или в больнице?", - говорится в сообщении.

Что делать, если отказывают в выплатах

На выплаты имеют право лица, которые до перемещения и взятия их на полное государственное содержание на новом месте, проживали в собственном жилье или находились в больнице.

Такое внутренне перемещенное лицо должно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации с заявлением о возобновлении (назначении) пособия на проживание.

Отмечается, что в случае отказа в таких выплатах, следует обращаться:

  • в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по короткому номеру - 15-48;
  • на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру - (066) 813-62-39.

Выплаты переселенцам в Украине

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года государство ввело помощь для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные районы. Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен - для всех других внутренних переселенцев (речь не идет о тех, кто выехал за границу, - ред.).

Добавим, что с 1 ноября в приложении "Дія" будет временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ".

Также в Украине запустили новый механизм назначения выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Правда, он коснется не всех.

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