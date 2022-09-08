У Мінреінтеграції закликали українців в окупації не пускати дітей до шкіл

Українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, необхідно не пускати дітей в школи, оскільки росіяни можуть використовувати їх в якості живого щита.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук в Facebook.
Вона нагадала, що росіяни відкрили школи на окупованих територіях і намагаються будь-якими способами переконати батьків, що їхні діти повинні навчатися очно.
"Все це робить Міноборони Росії в змові з місцевими зрадниками і колаборантами. Їх мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на ТОТ як живий щит для російської військової техніки та особового складу. Все досить просто, цинічно і дуже жорстоко. Закликаю батьків не пускати дітей до шкіл на очне навчання", - підкреслила Верещук.
При цьому вона додала, що найкращим виходом з ситуації, яка склалася, є евакуація на підконтрольні Україні території.
"Якщо ви залишаєтеся на тимчасово окупованих територіях, рано чи пізно росіяни використовують вас як живий щит. Не треба. Поки є можливість, їдьте", - закликала міністр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що переважна більшість шкіл, які опинилися в тимчасовій окупації на території Херсонської області, відмовилися працювати за так званими російськими програмами.
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