У Мінреінтеграції запропонували збільшити до 6500 гривень стипендії для студентів з окупованих територій

Мінреінтеграції запропонувало Кабінету Міністрів підвищити стипендію до 6500 гривень всім студентам, які приїхали з окупованих Росією Криму і Донбасу. Виплата надаватиметься для навчання в українських університетах.

"Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і прем'єр, і президент, збільшити стипендію. Вона повинна бути підвищена. Всім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6 500. Я щиро сподіваюся, що це трохи допоможе", - заявила міністр.

Верещук також зазначила, що в останні роки спостерігається невелике зниження числа тих, хто приїжджає здобувати освіту з окупованих територій.

"Ми зараз відстежуємо, що зменшується кількість абітурієнтів. Незначно, якщо говорити про Крим, то всього на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що потрібно щось робити і щось міняти", - заявила Верещук.