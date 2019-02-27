Мінрегіону доручили облаштувати школи теплими туалетами

На сьогодні в Україні майже 700 шкіл мають зручності на вулиці

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ, а также местным властям до конца года обустроить школы теплыми туалетами. Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает РБК-Украина.

На заседании правительства министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что остаток субвенций в размере 267 млн гривен в этом году направят на проект "Достоинство ребенка", который предусматривает обустройство туалетов внутри школьных зданий. По ее словам, на сегодня в Украине 680 школ имеют удобства на улице.

В связи с этим Гройсман поручил Минрегиону вместе с местными властями обеспечить эти школы теплыми туалетами.

"Деньги есть и понимание, но надо мониторить, чтобы уровень ответственности был. Зима на улице, дети ходят в холодный туалет, это просто ... нет слов. Двадцать первый век на улице", - отметил Гройсман.

Напомним, в прошлом году президент Петр Порошенко инициировал выделение 3 млрд гривен на подключение сельских школ к интернету.

В январе сообщалось, что Кабмин предусмотрел 1 млрд гривен на реформу начального образования в 2019 году.