У Мінрегіоні розповіли, як монетизація субсидій може зменшити платіжки

Зубко зазначив, що завдяки монетизації енергоспоживання може зменшитися у 2-3 рази

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко объяснил, как монетизация субсидий может уменьшить платежки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Так, Зубко подчеркнул, что после монетизации украинцы будут иметь "живые деньги" и самостоятельно будут контролировать как качество коммунальных услуг от поставщика, так и расчеты за них.

"Мы не можем говорить о возможности уменьшения стоимости газа в 2-4 раза, как это некоторые популистски заявляют. Но мы можем говорить о возможности уменьшения вдвое или втрое энергопотребления. А это значит, что мы можем уменьшить счета. И для этого необходимо иметь "живые деньги", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что ранее счета для субсидиантив формировались вне их глаз и никто не мог проконтролировать настоящий объем предоставляемых услуг и потребления. По словам Зубко, после монетизации человек будет иметь "живые деньги" и самостоятельно будет контролировать как качество услуг от поставщика, так и расчеты за услуги.

Чиновник пояснил, что за счет виртуального прохождения субсидий у украинцев исчезает заинтересованность двигаться в направлении энергоэффективности, поэтому нужно сломать этот стереотип.

Напомним, в НБУ заверили, что инициатива Кабмина по предоставлению населению жилищных субсидий в денежной форме не окажет существенного влияния на уровень инфляции.

Как писало РБК-Украина ранее, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что сейчас в Кабинете министров разрабатывают механизм, который позволит бороться с нецелевым использованием монетизированных субсидий.

Добавим, субсидия в результате монетизации станет социальной выплатой, и с 1 марта пенсионеры начнут ее получать одновременно с пенсией.