ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінрегіоні розповіли про перебіг опалювального сезону

Україна, Четвер 26 листопада 2020 12:48
У Мінрегіоні розповіли про перебіг опалювального сезону
Фото: опалення (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство розвитку громад та територій заявило, що станом на 25 листопада майже вся країна підключена до тепла. Працюють 99,99% котелень (19 946).

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Опалювальний сезон в Україні проходить доволі успішно. До тепла вже підключено 99,9% соціальної інфраструктури - це школи, дитячі садочки, лікарні та житлові будинки. 100% закладів охорони здоров’я, а це 2,94 тисячі закладів, також підключені до тепла", - заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За інформацією обласних та Київської міської державної адміністрації, до теплопостачання підключено:

  • 99,96% навчальних закладів (15 641)
  • 99,96% дошкільних закладів (12 931)
  • 100 % закладів охорони здоров’я (2 940)
  • 99,9 % житлових будинків (81 579).

Разом з тим у Куп’янську Харківської області не опалюються 23 житлових будинки. Ведеться поступове підключення житлових будинків.

Крім того, в Олешках Херсонської області не опалюються 14 житлових будинків. У Херсонській ОДА заявили, що наразі вирішується питання щодо відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, на початку листопада у місті Сміла Черкаської області почався опалювальний сезон. Місцеві виробники тепла погасили критичні борги і тепер можуть подавати тепло.

Як писало РБК-Україна, раніше глава Черкаської ОДА Сергій Сергійчук заявляв про загрозу зриву опалювального сезону у Смілі через борги виробників тепла.

Так, наприкінці жовтня Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Постанова розділяє борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва тепла та електроенергії. Таким чином борги ТЕЦ за газ для виробництва електроенергії не впливатимуть на опалювальний сезон.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Министерство регионального развития и строительстваотопительный сезон

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся