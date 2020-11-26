У Мінрегіоні розповіли про перебіг опалювального сезону

Фото: опалення (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністерство розвитку громад та територій заявило, що станом на 25 листопада майже вся країна підключена до тепла. Працюють 99,99% котелень (19 946).

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Опалювальний сезон в Україні проходить доволі успішно. До тепла вже підключено 99,9% соціальної інфраструктури - це школи, дитячі садочки, лікарні та житлові будинки. 100% закладів охорони здоров’я, а це 2,94 тисячі закладів, також підключені до тепла", - заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За інформацією обласних та Київської міської державної адміністрації, до теплопостачання підключено:

99,96% навчальних закладів (15 641)

99,96% дошкільних закладів (12 931)

100 % закладів охорони здоров’я (2 940)

99,9 % житлових будинків (81 579).

Разом з тим у Куп’янську Харківської області не опалюються 23 житлових будинки. Ведеться поступове підключення житлових будинків.

Крім того, в Олешках Херсонської області не опалюються 14 житлових будинків. У Херсонській ОДА заявили, що наразі вирішується питання щодо відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, на початку листопада у місті Сміла Черкаської області почався опалювальний сезон. Місцеві виробники тепла погасили критичні борги і тепер можуть подавати тепло.

Як писало РБК-Україна, раніше глава Черкаської ОДА Сергій Сергійчук заявляв про загрозу зриву опалювального сезону у Смілі через борги виробників тепла.

Так, наприкінці жовтня Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Постанова розділяє борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва тепла та електроенергії. Таким чином борги ТЕЦ за газ для виробництва електроенергії не впливатимуть на опалювальний сезон.