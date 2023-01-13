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В Минприроды назвали сумму ущерба окружающей среде от нападения России

Фото: в Минприроды назвали сумму ущерба окружающей среде от нападения России (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Нападение России на территории Украины привело к масштабному материальному ущербу окружающей среде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, по состоянию на 13 января 2023 сумма ущерба достигла 46 миллиардов долларов.

"Основную часть начисленных убытков на сегодняшний день составляет загрязнение воздуха - 27 миллиардов долларов. Только за десять месяцев в результате российского вторжения в воздух попало более 42 миллионов тонн парниковых газов. Этот объем сравним с годовыми выбросами Болгарии", - сказал министр.

Основными причинами для выбросов стали лесные пожары и атаки оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры. В результате этого сгорело более 680 тысяч тонн нефти и горючего.

Стрелец отметил, что в результате войны ущерб нанесен почти трети украинских лесов. При этом по меньшей мере 23,3 тыс га из них - выгорели дотла. Что касается земель, то в этой сфере сумма ущерба составляет 18 миллиардов долларов.

Начиная с 24 февраля 2022 года, специалисты задокументировали почти 2,300 преступлений против окружающей среды.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вторжение России на территорию Украины привело к масштабному ущербу в экологии страны. Из-за действий кафиров под угрозой оказались заповедные зоны.

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