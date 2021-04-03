Міномети, кулемети та гранатомети: на Донбасі сьогодні шість порушень "тиші"

Сьогодні окупанти з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по українським позиціям біля Пісків.

Крім того, біля Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, сили ООС потрапили під ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Водночас командування ООС підтвердило загибель військового в результаті підриву на міні поблизу Шумів.

"Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зазначили у штабі.