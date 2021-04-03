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Міномети, кулемети та гранатомети: на Донбасі сьогодні шість порушень "тиші"

Автор: Дмитро Левицький

З початку суботи, 3 квітня, проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушували режим припинення вогню. А поблизу Шумів в результаті підриву на міні загинув український військовий.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Сьогодні окупанти з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по українським позиціям біля Пісків.

Крім того, біля Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, сили ООС потрапили під ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Водночас командування ООС підтвердило загибель військового в результаті підриву на міні поблизу Шумів.

"Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, вчора окупанти понад 20 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілів постраждали двоє військових та цивільний.

Як розповіли у штабі ООС, цивільний постраждав в результаті потрапляння міни бойовиків у його будинок. Пораненого госпіталізували до місцевої лікарні.

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Новини України ДонбасобстрелбойовикисводкаООС
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