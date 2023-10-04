Минометная дуэль. Бойцы ССО показали, как уничтожили технику и склад оккупантов на Донбассе

Военные Сил специальных операций (ССО) уничтожили два миномета и склад российских войск в Донецкой области. Для этого пришлось устроить настоящую минометную дуэль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ССО.

"Воины 3-го полка ССО одержали единодушную победу в "дуэли" с минометными расчетами войск РФ", - говорится в сообщении.

Так, неподалеку от одного из населенных пунктов Донецкой области операторы ССО обнаружили два миномета 120-мм калибра противника и склад боеприпасов.

"С помощью БПЛА разведчики скорректировали огонь миномета и сами по себе уничтожили все три цели", - добавили военные.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска в ходе наступательных операций имеют успехи в районе Работино на Мелитопольском направлении и в районах Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений. В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продвигаются вблизи Бахмута и отразили атаку россиян возле Вербового.