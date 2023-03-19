Минометы, артиллерия, гранатометы и ВОГ. Оккупанты нанесли удары по Сумской области

В воскресенье, 19 марта, российские войска вновь обстреливали Сумскую область. Всего было более 70 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram .

Так, в результате обстрела Хотинской общины из миномета повреждено помещение молочно-товарной фермы. Также на территорию общины оккупанты сбросили с беспилотника три взрывных устройства типа ВОГ и вел обстрел из артиллерии.

Кроме того, оккупанты обстреливали:

Эсманскую общину из минометов;

Шалыгинскую общину из САУ;

Великописаревскую общину из АГС и минометов;

Краснопольскую общину из миномета;

Середино-Будскую общину из ствольной артиллерии.

При этом россияне сбросили на территорию Белопольской общины девять мин.

По сообщениям военных, сейчас оперативная обстановка на границе Сумской области контролируемая.

Напомним, сегодня после обеда россияне нанесли удары по приграничью Сумской и Черниговской областей.

Кроме того, 19 марта россияне обстреляли Сумскую область из минометов.

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