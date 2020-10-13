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У Міносвіти затвердили дату пробного ЗНО

Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 11:33
У Міносвіти затвердили дату пробного ЗНО
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в 2021 році відбудеться 10 квітня. Пройти реєстрацію для участі у пробному ЗНО можна в період з 5 по 19 січня.

Про це повідомили у Центрі оцінювання якості освіти.

Пройти реєстрацію можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. При цьому пробне ЗНО можна пройти лише з одного предмета.

"Враховуючи епідеміологічні загрози в 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться 10 квітня 2021", - повідомили в Центрі.

Пробне тестування можна пройти будинку, після відповіді можна внести на спеціальний сервіс з визначення результатів. Результати пробного ЗНО-2021 будуть оприлюднені 16 квітня на інформаційних сторінках учасників.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО в 2021 році почнеться 21 травня і триватиме до 15 червня. Результати будуть опубліковані до 30 червня.

Також повідомлялося, що іспит з математики буде обов'язковим для випускників шкіл з 2021 року.

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