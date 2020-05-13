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Міносвіти: навчальний рік у школах закінчиться у травні

Новини » Суспільство     13.05.2020 - 15:06
Міносвіти: навчальний рік у школах закінчиться у травні
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Навчальний рік закінчиться відповідно до затвердженої структури

Навчальний рік у закладах загальної та середньої освіти закінчиться наприкінці травня. Про це повідомила міністр освіти та науки Любомира Мандзій на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Мандзій, навчальний рік в українських школах буде завершено відповідно до затвердженої раніше структури навчального року.

"Навчальний рік в установах загальної та середньої освіти завершується в кінці травня, відповідно до затвердженої структури навчального року. Це що стосується навчальних занять", - заявила міністр освіти.

Нагадаємо, раніше в уряді повідомляли, що через карантин в Україні навчальний рік у школах буде завершуватися дистанційно. В Кабміні розповіли, що заняття у школах триватимуть до 31 травня, а навчальний рік повинен бути завершений до 1 липня.

Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що через карантин навчальні заклади не будуть відкриватися до 1 вересня. Лише деякі навчальні заклади відкриють для проведення ЗНО.

Додамо, голова парламентського комітету з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак повідомляв, що у вересні школярі будуть місяць наздоганяти програму, яку пропустили за час карантину.

Теги Новини України Міносвітиучебный год
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