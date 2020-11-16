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Діти

У Міносвіти хочуть обговорити навчання дітей у школах з п'яти років

Автор: Роман Тверденко

Міністерство освіти і науки України готується обговорювати можливість початку навчання дітей у школах з п'яти років. Але мова не йде про 35-хвилинні уроки з цього віку.

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Про це заявив тимчасовий в.о. голови МОН Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що в інших країнах вже є досвід початку навчання в школах з п'яти років і визнав, що треба в цьому питанні враховувати особливості української школи.

"У світі сьогодні багато країн починають навчання дітей з п'яти років. Такий досвід мають США, Великобританія, Нідерланди та інші країни. Нам же потрібно врахувати особливості української школи", - сказав Шкарлет.

Зараз в Україні в перший клас йдуть діти з віку шість-сім років.

Раніше Сергій Шкарлет запевнив, що про скасування 12-річної шкільної освіти не йдеться. Він називає це "загальноєвропейською тенденцією".

Зазначимо, що минулого тижня Кабінет міністрів дозволив відновити повноцінне навчання в школах. Школа може працювати, якщо в ній на самоізоляції менше 50% від учнів і персоналу.

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