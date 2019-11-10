У Міноборони заявили, що загрози вторгнення РФ з боку півдня не спостерігається

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляє, що критичного посилення сил і засобів Збройних сил РФ зараз не спостерігається. Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1, передає РБК-Україна.

Загороднюк прокоментував слова колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна про те, що Росія може вторгнутися на півдні України.

"Ми завжди відчуваємо загрозу, наше завдання - захистити Україну за будь-яких сценаріїв. Звичайно ж, ми бачимо різні сценарії. Але ми не бачимо якогось критичного посилення, яке не входить в плани, відомі нам ще з початку року", - сказав він.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Російська Федерація відпрацює фактичне вторгнення в Україну на навчаннях "Кавказ 2020". За його словами, на сьогодні російське вторгнення залишається однією з основних загроз.

"РФ підтримує високий рівень цієї загрози за рахунок нарощування угруповань своїх військ. Сьогодні, починаючи з 2015 року, вже, по суті, завершується формування трьох російських дивізій біля нашого кордону", - зазначив Скібіцький.

Він уточнив, що мова йде про 3-й, 144-ї та 150-ї мотострілецькі дивізії. Крім того, продовжується формування 8-ї армії в Південному військовому окрузі, яка безпосередньо буде діяти на українському напрямку.