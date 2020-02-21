Міноборони закупить ракетних комплексів на понад 2,4 млрд гривень

У 2020 році Міністерство оборони планує закупити близько 3 тисяч ракетних комплексів та ракет до них на суму понад 2,4 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службі Міноборони.

Повідомляється, що на фінансування ракетної програми у поточному році виділили на 300 млн гривень більше, ніж у 2019 році.

"Зокрема, у 2020 році заплановано завершення розроблення з проведенням державних випробувань комплексів "Нептун" та "Вільха" і забезпечено їх фінансування у повному обсязі. Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівля серійних зразків", - йдеться у повідомленні.

Також продовжується робота над створенням програми багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК), концепція якої наразі проходить зовнішнє погодження.

У Міноборони нагадали, що загалом у рамках оборонного замовлення на 2020 рік планується здійснити закупок на 21,25 млрд гривень.

Так, у 2020 році визначено наступні пріоритети:

Військово-морські мили: розроблення і постачання протикорабельного ракетного комплексу "Нептун", модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний", катерів типу "Айленд", постачання вертольотів, бойових броньованих машин, відновлення державної цільової програми "Корвет";

війська протиповітряної оборони: відновлення зенітних ракетних комплексів, постачання радіолокаційних станцій, розгортання комплексів засобів автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною;

тактична авіація: продовження постачання модернізованих літаків типу МіГ-29, Су-27, Су-25;

сухопутні війська: розроблення та постачання нових зразків ракетного і артилерійського озброєння, бронетехніки, автомобільної техніки, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, станцій радіоелектронної боротьби, снайперського озброєння.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про намір закуповувати новітні ракетні системи "Нептун" у ДККБ "Луч", який входить до складу державного концерну "Укроборонпром".