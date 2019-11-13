Міноборони закупило 70% бракованих бронежилетів, - ДБР

Експертиза встановила, що 70 відстотків бронежилетів, закуплених Міністерством оборони, є бракованими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал директора ДБР Романа Труби.

Як повідомив Труба, детективи повідомили про підозру генерал-майору Збройних сил України Дмитру Марченку, який знав про дефекти закуплених бронежилетів, але не відмовився від отримання партій.

"Він знав, що бронежилети мають необроблені пластини, які не відповідають технічним вимогам. Знав, що у частині бронежилетів є пластини, по яким не проводилися балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань", - написав він.

За словами директора ДБР, експертиза показала, що 70 відсотків закуплених бронежилетів не відповідають технічним вимогам та прострілюються. Труба додав, що наразі розслідування триває, детективи готують нові підозри.

Нагадаємо, в червні у посадових осіб Міноборони пройшли обшуки в рамках кримінальної справи про закупівлю бракованих бронежилетів. За даними слідства, всього було закуплено 20 тисяч бронежилетів, при цьому, частина з них прострілюються при намоканні.

Також РБК-Україна писало, що Печерський районний суд Києва заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитра Марченка у справі про закупівлю бракованих бронежилетів. Марченко був заарештований з можливістю звільнення під заставу в сумі 76 млн гривень.