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Міноборони: військові забезпечені тестами на коронавірус

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 18:33
Міноборони: військові забезпечені тестами на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед українських військових не виявлено хворих коронавірусом

Військові медики зі складу Збройних сил України забезпечені експрес-тестами для виявлення коронавірусу. Про це заявив начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил Сергій Моргун, повідомляє Міноборони.

За словами підполковник медичної служби, наразі українська армія забезпечена швидкими тестами для виявлення COVID-19, а найближчим часом кількість тестів суттєво збільшиться.

"Наприкінці тижня швидких тестів для виявлення коронавірусу в розпорядженні військових медиків значно побільшає. Адже, як запевнив президент Володимир Зеленський, з 1 мільйона тестів, які доставлять в Україну, частину передадуть у військово-медичні установи", - повідомили у відомстві.

Підполковник Моргун зазначив, що наразі в рядах українських військових не зафіксовано хворих коронавірусом, чи осіб з підозрою на зараження COVID-19.

"Чотири офіцери, які після повернення з-за кордону перебували на обсервації в госпіталі, здали клінічні, біохімічні аналізи та пройшли тести на коронавірус. Тести дали негативний результат. На сьогодні ці офіцери вже приступили до виконання своїх обов’язків за посадами", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Збройних силах України ввели обмеження через спалах коронавірусу в країні. Зокрема, було заборонено службові відрядження та обмежено проведення службових нарад та заходів з колективної підготовки.

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