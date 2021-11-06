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Міноборони про союз Росії з Білоруссю: кордон з агресором збільшився, але ми готові до відсічі

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Субота 06 листопада 2021 01:15
Міноборони про союз Росії з Білоруссю: кордон з агресором збільшився, але ми готові до відсічі Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Анна Полисученко

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував союз Росії з Білоруссю. За його словами, незважаючи на те, що кордон з агресором збільшився, українські військові готові до відсічі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Наявність агресора на кордоні - це не новина. Мало того, після укладання деяких союзів з Білоруссю, цей кордон збільшився. Я маю на увазі ризики. Але Збройні сили готові до відсічі і готові виконувати поставлені завдання. Ми сьогодні з паном Залужним приймали доповіді командувачів всіх військ", - заявив Резніков.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Білорусь і Росія посилять військове угруповання на кордоні з Україною і Польщею.

Також ми повідомляли про те, що Путін і Лукашенко підписали декрет про союзні програми, зробивши крок до інтеграції.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 5 листопада експерти обговорюють важливі питання. Зокрема: чи правильно Україна веде війну з Росією, що сьогодні відбувається на сході України, та чи чекати на військове загострення? Також Сергій Шаптала, Арсен Аваков, Петро Порошенко та інші висловлять свою думку щодо того, чи варто Україні вступати до НАТО.


Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Євген Комаровський обурився тим, чого хочуть від українських лікарів під час пандемії та розповів, чому лікарі їдуть із країни.


Також відомий лікар різко висловився про те, що влада та "депутати-чмошники" програли інформаційну війну антивакцинаторам.


Крім того, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, через який термін можна вакцинуватися після хвороби, кому зовсім не можна щеплюватися і чим найкраще вакцинуватися вагітним.


А Михайло Радуцький висловився про відповідальність медиків, вартість лікування, злодіїв, які продавали безкоштовні ліки, та про забезпечення лікарень киснем.


У ефірі також показали, як журналісти купили "паспорт" вакцинації за декілька хвилин.


Ну і ще дивіться емоційне відео, як українка шукала кисень для хворої матері.

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