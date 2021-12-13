ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Соціолог оцінив готовність українців дати відсіч РФ у разі вторгнення

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 грудня 2021 10:49
Соціолог оцінив готовність українців дати відсіч РФ у разі вторгнення Фото: директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович оцінив готовність українців дати відсіч РФ у разі вторгнення. За його словами, це болюче питання.

Про це соціолог розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За результатами опитувань, більшість українців готова захищати Україну зі зброєю в руках, але це як і протестні настрої.

"Чи готові ви протестувати проти погіршення соціально-економічного становища? - Так". "Чи готові ви протестувати проти політики Зеленського чи здачі Зеленським національних інтересів України, якби це було? - Так". "Чи готові ви протестувати проти підйому тарифів? - Так". Але ніхто ж не вийде, про які Майдани ми говоримо? Це нереалістично", - сказав він.

Тому коли ми говоримо про те, щоб захищати кордони або йти воювати - це взагалі болюче питання.

"Хтось точно піде, особливо ті чоловіки, в яких маскулінність зашкалює. Так, ці люди будуть стояти зі зброєю в руках до кінця, і молодці. Хтось буде захищати по-іншому: будуть шити сітки, як це й зараз роблять чимало волонтерів. А хтось, звичайно, відразу переорієнтується і буде вивозити свою сім'ю кудись, де спокійніше", - вважає він.

Соціолог переконаний, що легкої "прогулянки" росіянам "на Украине", як вони кажуть, не буде.

"Яким чином стотисячна армія збирається полонити територію, на якій живе понад 20 млн населення? Це я про карти наступу, які оприлюднюються. Це буде неспівмірно з партизанщиною, чи рухом опору - це буде війна, в якій Росія може перемогти тільки зачистивши в "нуль" всю територію і все населення", - сказав Антипович.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну ознаменує кінець нинішнього світу. При цьому напад також відкриє нову еру без міжнародних правил.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році