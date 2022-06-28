У Міноборони Росії "анонсували" удари по Криворізькій ТЕС

"Українське командування свідомо розмістило свої збройні формування на Криворізькій теплоелектростанції (місто Зеленодольськ). Не виключено, що, не зумівши спровокувати російські збройні сили на нанесення удару по Криворізькій ТЕС, українські націоналісти можуть самі підірвати елементи електростанції", - заявили в російському відомстві.

При цьому у відомстві заявляють, що Україна нібито представить світовій спільноті "підроблені докази нанесення удару з боку російських військ".

Міноборони РФ заявляє, що нібито ЗСУ хочуть створити гуманітарну та енергетичну катастрофу на території країни, щоб звинуватити Росію.

Пізніше в прес-службі ДТЕК заявити, що інформація оборонного відомства РФ є фейком.

"Ніякого озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні тільки працівники ТЕС, які забезпечують її роботу", - йдеться в повідомленні.

У компанії розцінюють подібні заяви країни-агресора як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об'єкт цивільної інфраструктури України.

Компанія в черговий раз звертає увагу світової спільноти на військові злочини Росії в Україні і цілеспрямовані атаки, які готуються по об'єктах критичної інфраструктури.