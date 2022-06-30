Як Міноборони РФ бреше про перемоги в Україні: цифри та ляпи в географії

Президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції" в Україні 24 лютого рано вранці, а вже вдень прес-секретар Міноборони Ігор Конашенков доповідав:

"В результаті ударів російських збройних сил виведено з ладу 74 наземні об'єкти військової інфраструктури України", - говорив він.

При цьому, під час перерахування об'єктів, "виведених з ладу", він вказав 11 аеродромів, чотири безпілотники Bayraktar, 18 радіолокаційних станцій, три пункти управління, база ВМФ і один вертоліт - в купі наполовину менше.

Те, що Конашенков має явні проблеми з математикою, свідчать і такі факти:

звітував про взяття 25 населених пунктів України більше ніж один раз

у звітах у перші дні війни число знищеної української техніки то зростало, то подало

загальна кількість знищених літаків зросла на вісім штук, хоча знищили лише шість

загальна кількість знищеної артилерії не зростала, попри звіти про десятки уражених об'єктів

Росія знищила більше техніки, ніж є у України

цифри за кількістю полонених на 2 березня не сходяться

Такі ж проблеми у представника Міноборони РФ і з географією.

Наприклад, в одному зі звітів про успіхи РФ в Україні, Конашенков розповідав, що нібито окупантам вдалося "за добу збити три літаки Су-25 повітряних сил України в тому числі два - в районі населеного пункту Киселівка Херсонської області та один над Павлоградом Харківської області". Зазначимо, що Павлоград - місто Дніпропетровської області.

А 17 квітня у вечірньому брифінгу він сказав: "…в районі населеного пункту Преображенське Павлоградської області збито український безпілотний літальний апарат". При цьому Конашенков "забув", що населених пунктів з такою назвою в Україні є кілька, а Павлоградської області немає взагалі.