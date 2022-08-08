Міноборони РФ поширює фейк про термінову евакуацію з Одеської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Наразі, на думку Братчука, ворог може атакувати Одеську область лише ракетами, бо в окупантів немає жодних успіхів на південному напрямку.

Він спростував чутки, які поширюють анонімні Telegram-канали - ніхто нікого терміново із Одеської області не евакуює.

Нагадаємо, уряд України ввело обов'язкову евакуацію жителів Донецької області перед початком опалювального сезону. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з області мають виїхати понад 200 тисяч осіб, серед яких 52 тисячі дітей.

Як повідомлялося, підстав для масової організованої евакуації з Харкова наразі немає. Вона можлива у двох випадках - небезпека вторгнення російських військ у місто чи окупація міста.

Щодо Миколаєва, то раніше голова області Віталій Кім заявляв, що мешканці міста, які мають роботу та підтримують економіку, можуть залишатися у місті. Решті варто евакуюватися в безпечніші регіони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.