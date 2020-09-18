Міноборони розробляє Стратегію воєнної безпеки

Міністерство оборони України веде роботу над Стратегією воєнної безпеки. Вона спрямована на приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба відомства.

Він також зазначив, що Міноборони прийняло активну участь в розробці Стратегії національної безпеки України.

"Поставлена мета - повноправне членство в Альянсі. З цього ми і виходимо, організовуючи свою роботу над проектом Стратегії воєнної безпеки", - заявив Таран.

Для розробки стретегії створена робоча група на чолі з першим заступником міністра оборони генерал-полковником Іваном Руснаком. До її складу, крім фахівців Міноборони та Генштабу Збройних сил України, запрошені представники Офісу президента, апарату РНБО, секретаріату Кабміну, Національного інституту стратегічних досліджень, складових сил оборони, а також Ради зі сприяння імплементації реформ Міноборони та Громадської ради при Міноборони.

Нагадаємо, Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що якщо Україні не вдасться домовитися з Російською Федерацією про врегулювання ситуації на Донбасі, то Києву доведеться вдатися до інших рішень.