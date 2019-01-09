У Міноборони розповіли про премії для льотчиків і військових лікарів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У 2019 мінімальну надбавку встановлено в розмірі 65% від посадового окладу

В Україні для льотчиків і військових лікарів в 2019 році передбачено збільшення додаткових виплат. Про це на брифінгу повідомив начальник управління соцзабезпечення і тарифікації департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підвищення грошового забезпечення в 2019 році буде проводитися за рахунок додаткових виплат. Зокрема, за рахунок надбавок за особливості проходження служби, щомісячних винагород та премій.

"В 2019 році встановлено мінімальний розмір надбавки за особливості проходження служби - у розмірі 65% від посадового окладу, окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років всім категоріям особового складу. Для порівняння - в 2018 році це було 10%", - зазначив Салахов.

Він також підкреслив, що окремим категоріям військових надбавку можуть збільшувати залежно від особливостей служби.

"Зокрема, для лікарів, механіків-водіїв танків і БМП, авіаційних фахівців, десантників, льотчиків, спецназівців. Це дозволить збільшити розмір їх грошового забезпечення в цьому році від 3900 до 5300 гривень", - додав він.

В якості прикладу він навів той факт, що військовий льотчик в 2019 році буде отримувати більше 21 тис. гривень.

"Наприклад, військовий лікар в 2018 році отримував в середньому 11 647 гривень, в 2019 році розмір грошового забезпечення становитиме 15 545 грн. Морський піхотинець - у минулому році - 13 749 гривень, цього року - 18 366 гривень. Льотчик отримував 16 508 гривень, в 2019 - 21 920 гривень", - додав Салахов.

Нагадаємо, раніше в Міноборони назвали новий розмір грошового забезпечення військових.