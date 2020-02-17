У Міноборони розповіли, як модернізують артилерійські комплекси управління вогнем

Центральна артилерійська база озброєння нарощує темпи модернізації комплексів бойових машин управління вогнем самохідної артилерії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Міністерства оборони "АрміяInform".

Повідомляється, що протягом 2019 року у Рівненській області вперше здійснили капітальний ремонт комплексу в інтересах однієї з частин, що виконує завдання на Донбасі. Зокрема, в межах переходу Збройних сил України на стандарти НАТО військові ремонтники провели повне розбирання бойових машин із заміною всіх технічних елементів.

Фото: armyinform.com.ua

"Зважаючи на потребу надходження ефективних засобів артилерії у війська, Командування сил логістики ЗС України збільшило виробничий план на цей рік. Нині перша бойова машина пройшла обкатку та готова до відправлення в район бойових дій на схід України. На черзі переобладнання ще чотирьох комплексів бойових машин управління вогнем самохідної артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це допоможе під час управління бойовою стрільбою, а також забезпечить ефективне керування підрозділами.

"Якщо торік на вітчизняну техніку встановлювали засоби зв’язку іноземного виробництва, то наразі це вже українська сучасна версія під назвою "Либідь". Технічні параметри радіостанції дають змогу вести переговори в багатьох режимах, зокрема закритому, а інформація, що підлягає обміну, кодується автоматично", - повідомили в МОУ.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив оновлену Річну національну програму Україна-НАТО. Програма, зокрема, передбачає реформи сектору безпеки і оборони.