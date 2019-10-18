У Міноборони проводять перевірки щодо нецільового використання коштів

Міністерство оборони направило в правоохоронні органи звернення про нецільове використання коштів. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр оборони підтвердив, що було нецільове використання коштів військового збору.

"Про витрачання взагалі всіх бюджетних коштів. Ми дійсно проводимо зараз цілий ряд перевірок. Було їх нецільове використання. Нами направляються зараз матеріали в правоохоронні органи кожен день. Я не можу коментувати це зараз, але готовий поговорити з цього питання", - заявив Загороднюк.

Раніше РБК-Україна писало, що законопроект про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб переданий на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

Також повідомлялося, що у цьому році Міноборони планує проводити закупівлі протитанкових комплексів Javelin. За словами Загороднюка цей процес буде здійснюватися до кінця року в тестовому режимі. Також в Міноборони планують нову програму з озброєння.