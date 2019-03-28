Міноборони проводить оперативний збір з керівним складом воєнної розвідки

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України протягом трьох днів триватиме оперативний збір з керівним складом воєнної розвідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР.

Вказано, що основна увага під час зборів приділяється питанням підвищення ефективності ведення усіх видів розвідки, дослідженню форм і методів ведення Росією гібридної війни та практичним заходам із протидії такій діяльності, впровадженню стандартів НАТО в діяльність ГУР Міноборони, врахуванню тенденцій розвитку ситуації у світі та довкола України у процесах планування та ведення розвідки.

"Головна мета оперативного збору - досягнення єдиного розуміння перспектив розвитку безпекового середовища довкола України, основних завдань воєнної розвідки України в умовах значного підвищення рівня воєнної загрози нашій державі з боку Російської Федерації", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, звіт американської неурядової організації C4ADS свідчить, що Росія спотворює сигнали GPS у Криму і на військових об'єктах.

Зазначено, що спотворення сигналу може привести до того, що система невірно визначить місце розташування об'єкта, або корабля, а літак не зможе правильно визначити своє місце перебування. Дослідники виявили 9883 випадки російського втручання у роботу GNSS у 10 місцях, які вплинули на роботу навігаційних систем 1311 цивільних кораблів.

Як писало РБК-Україна раніше, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомляв, що українська військова розвідка фіксує підготовку РФ до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим.