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Міноборони потролило росіян "Бавовнятком": приходить на склади та бавиться з вогнем

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Київ, Неділя 28 серпня 2022 12:07
Міноборони потролило росіян "Бавовнятком": приходить на склади та бавиться з вогнем Фото: Міноборони потролило росіян "Бавовнятком" (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони України показало тваринку-привида. Воно ночами прокрадається на бази, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця російських окупантів та грається з вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Міноборони в Twitter.

"Бавовнятко - тварина-привид. Пухнастий і непосидючий. Вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", - йдеться в повідомленні.

Міноборони потролило росіян &quot;Бавовнятком&quot;: приходить на склади та бавиться з вогнем

Чому вибухи називають саме "бавовною"

Цей вислів використовують самі росіяни, наприклад у тому ж Бєлгороді, вони називають всі вибухи на військових базах чи складах "хлопком". Своєю чергою українці підхопили їхні слова, переклавши їх російське "хлопок" на "бавовна".

Росіянам же зручно так називати вибухи, аби на своїх пропагандистських каналах інтерпретувати все "простіше", нібито нічого такого й не сталося, а просто "хлопок" ("бавовна").

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