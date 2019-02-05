Міноборони Польщі анонсувало створення військ оборони кіберпростору

Фото: Маріуш Блащак (wikipedia.org.)

5 лютого було призначено уповноваженого в цій справі, ним став полковник Кароль Молєнда

Міністерство національної оборони створить в Польщі війська оборони кіберпростору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Зазначається, що 5 лютого було призначено уповноваженого в цій справі, ним став полковник Кароль Молєнда. Міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що сформування цього виду військ є виконанням рекомендації НАТО. Також постане нова структура - Національний центр криптології буде з’єднаний з Інспекторатом інформатики.

Державний секретар у Міністерстві національної оборони Томаш Здікот заявив, що кількість кібератак у світі постійно зростає.

"Сьогодні здатність гарантувати безпеку національних мереж і систем є одним з основних факторів, що впливають на національну безпеку. Ці нові обставини помічено в Північноатлантичному альянсі. Вже на саміті в Уельсі 2014 року НАТО застерегло, що атаки в кіберпросторі будуть дедалі частішими, більш складними і потенційно нищівними", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Польща стурбована заявою ЄС щодо випадків комерційного кібершпигунства, ймовірно пов'язаних з Китаєм.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявляв, що у Польщі зафіксовано зростання кібератак на різні інститути.