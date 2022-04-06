Міноборони показало кадри зі знищеної Бородянки

Міністерство оборони України оприлюднило відеозапис із дрона, який продемонстрував, що сталося з Бородянкою через російських окупантів. Місто фактично зруйноване.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони України.
"Лише 42 дні тому 13 тисяч людей жило в цьому селищі. Російські окупанти принесли сюди смерть і руїну. Вони хотіли вчинити те саме з усією Україною. Але наше військо відбило наступ. Тепер у Бородянці майорить український прапор", - пише Міноборони.
На кадрах можна побачити зруйновані будинки, вулиці, крамниці та дороги.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами керівника гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, через російських окупантів - Бородянки фактично немає.
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