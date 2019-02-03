В Міноборони підтвердили поранення військових на Донбасі

Від початку поточної доби бойових зіткнень з противником не зафіксовано

За прошедшие сутки, 2 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, за прошедшие сутки оккупанты совершили 10 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, из них - 7 на Луганском направлении и 3 на Донецком.

Боевики с использованием гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, вооружения БМП и минометов 82-го калибра обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Травневое, Хутор Вольный, Крымское, Луганское, Нижнее Лозовое, Широкино, Красногоровка и Гнутово.

"Вследствие боевых действий за прошедшие сутки двое наших военнослужащих получили ранения. Их было эвакуировано в военные мобильные госпитали и предоставлено необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Состояние здоровья наших героев - удовлетворительное", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 3 февраля 2019

По данным Минобороны, с начала текущих суток, 3 февраля, обстрелов украинских позиций со стороны боевиков не зафиксировано. Потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе на Светлодарском направлении военные из состава Объединенных сил задержали мужчину, который пытался попасть к позициям боевиков. По словам задержанного, он хотел служить в рядах российско-оккупационных войск.