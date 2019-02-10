В Міноборони підтвердили поранення військових на Донбасі

Протягом поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

В течение субботы, 9 февраля, боевики 10 раз обстреляли позиции военных из состава операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, трое военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, враг обстрелял из автоматических и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 82-го и 120-го калибров и стрелкового оружия позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Старогнатовка, Павлополь, Чермалык, Новотошковское, Крымское, Травневое, Пески и Авдеевка.

В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения.

По состоянию на 12:00 воскресенья, 10 февраля, огневой активности со стороны пророссийских боевиков зафиксировано не было.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 10 февраля 2019

Напомним, что боевики на Донбассе не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Новоазовск, что на восток от Мариуполя. Свои действия оккупанты объяснили тем, что на тех территориях проводятся "комплексы специальных мероприятий".