Бойовики не пустили спостерігачів СММ ОБСЄ до Новоазовська

Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Бойовики не дозволили ОБСЄ проїхати до центра міста й у напрямку кордону з РФ

Проросійські бойовики на Донбасі вкотре не допускають спостерігачів СММ ОБСЄ потрапляти на об’єкти і території, чим перешкоджають діяльності місії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook

Повідомляється, що на блокпості, який розташований на північному в’їзді до Новоазовська, на схід від Маріуполя, троє бойовиків збройних формувань РФ вкотре не дозволили патрулю Місії ОБСЄ проїхати до центра міста й у східному напрямку до кордону з РФ.

Свої дії окупанти пояснили тим, що на тих територіях проводяться "комплекси спеціальних заходів".

"Українська сторона СЦКК вважає неприпустимим подібні агресивні дії російсько-окупаційних військ, які набули системного характеру та призводять до ескалації напруги як на лінії розмежування, так і в цілому в районі проведення операції Об’єднаних сил", - повідомили в прес-центрі ООС.

В прес-центрі наголосили, що перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчить про те, що окупаційні війська нехтують Мінськими домовленостями та спонукають подальше загострення конфлікту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики знову заблокувати роботу СММ ОБСЄ на Донбасі. На пункті пропуску на кордоні з РФ біля Ізвариного двоє найманців російсько-окупаційних військ (один, вочевидь, озброєний) в черговий раз (подібні випадки відмов були відзначені у щоденних звітах СММ від 15 і 25 січня 2019 року), посилаючись на відсутність дозволу патрулю Місії перебувати на пункті пропуску біля кордону, наказали міжнародним спостерігачам залишити зазначений район.