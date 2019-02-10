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В Міноборони підтвердили поранення військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    10.02.2019 - 13:15
В Міноборони підтвердили поранення військових на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Протягом поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

Протягом суботи, 9 лютого, бойовики 10 разів обстріляли позиції військових зі складу операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, троє військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, ворог обстріляв із автоматичних та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 82-го та 120-го калібрів та стрілецької зброї позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Старогнатівка, Павлопіль, Чермалик, Новотошківське, Кримське, Травневе, Піски та Авдіївка.

В результаті ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення.

Станом на 12:00 неділі, 10 лютого, вогневої активності збоку проросійських бойовиків зафіксовано не було.

Ситуація на Донбасі станом на 10 лютого 2019

Ситуація на Донбасі станом на 10 лютого 2019

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі не пропустили спостерігачів Спеціальної моніторингової  місії ОБСЄ в Новоазовськ, що на схід від Маріуполя. Свої дії окупанти пояснили тим, що на тих територіях проводяться "комплекси спеціальних заходів".

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