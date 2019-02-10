В Міноборони підтвердили поранення військових на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Протягом поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

Протягом суботи, 9 лютого, бойовики 10 разів обстріляли позиції військових зі складу операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, троє військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, ворог обстріляв із автоматичних та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 82-го та 120-го калібрів та стрілецької зброї позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Старогнатівка, Павлопіль, Чермалик, Новотошківське, Кримське, Травневе, Піски та Авдіївка.

В результаті ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення.

Станом на 12:00 неділі, 10 лютого, вогневої активності збоку проросійських бойовиків зафіксовано не було.

Ситуація на Донбасі станом на 10 лютого 2019

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі не пропустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Новоазовськ, що на схід від Маріуполя. Свої дії окупанти пояснили тим, що на тих територіях проводяться "комплекси спеціальних заходів".