У Міноборони підтвердили поранення на Донбасі українського військового

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Військовослужбовця евакуювали в мобільний госпіталь

Протягом минулої доби, 11 лютого, один український військовослужбовець отримав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Міністерства оборони України.

Як зазначається, військовослужбовця було евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Захиснику надається уся необхідна кваліфікована медична допомога.

"Загалом 11 лютого зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог випустив понад 30 мін калібрів 120 та 82 мм", - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку російсько-окупаційні війська 4 рази вели прицільні збройні провокації по оборонних позиціях українських військових. Усі обстріли відбулися у другій половині минулої доби.

На донецькому напрямку зафіксовано 8 прицільних обстрілів українських оборонних позицій, з яких 5 разів застосовував міномети різних калібрів, щоразу випустивши по позиціях ЗСУ по декілька мін.

РБК-Україна писало, що на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби вівторка, 12 лютого, станом на 6:00, обстрілів з боку бойовиків не було.

За минулу добу, 11 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 33 тис. осіб.