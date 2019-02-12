ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Міноборони підтвердили поранення на Донбасі українського військового

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 12:56
У Міноборони підтвердили поранення на Донбасі українського військового
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Військовослужбовця евакуювали в мобільний госпіталь

Протягом минулої доби, 11 лютого, один український військовослужбовець отримав поранення внаслідок бойових дій на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Міністерства оборони України.

Як зазначається, військовослужбовця було евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Захиснику надається уся необхідна кваліфікована медична допомога.

"Загалом 11 лютого зафіксовано 12 прицільних обстрілів позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог випустив понад 30 мін калібрів 120 та 82 мм", - йдеться в повідомленні. 

На луганському напрямку російсько-окупаційні війська 4 рази вели прицільні збройні провокації по оборонних позиціях українських військових. Усі обстріли відбулися у другій половині минулої доби.

На донецькому напрямку зафіксовано 8 прицільних обстрілів українських оборонних позицій, з яких 5 разів застосовував міномети різних калібрів, щоразу випустивши по позиціях ЗСУ по декілька мін.

РБК-Україна писало, що на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби вівторка, 12 лютого, станом на 6:00, обстрілів з боку бойовиків не було

За минулу добу, 11 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 33 тис. осіб. 

ООН розгляне план гуманітарної допомоги Україні Аваков обговорив із заступником держсекретаря США російську агресію
Новини України Донбасраненые
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся