У Міноборони підтвердили втрати на Донбасі в середу

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню 19 червня

У зоні проведення ООС на Донбасі у середу, 19 червня, загинув український військовослужбовець. Про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони Максим Праута, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Вказано, що бойовики від початку доби здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, внаслідок чого один український захисник загинув, а ще один отримав поранення та був госпіталізований.

"Станом на 12-ту годину сьогодні, 19 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли. На Луганському напрямку окупанти з 10:35 до 10:50 з боку населеного пункту Калинове з автоматичних гранатометів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Троїцького. Решта три обстріли відбулися у нічний час на Донецькому напрямку", - зазначив Праута.

За його словами, близько години ночі було зафіксовано 20-хвилинний ворожий обстріл з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів у районі Миколаївки.

Також вказано, що з першої години ночі протягом 30 хвилин окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військ поблизу Лебединського, а також влаштували 10-хвилинну провокацію із застосуванням стрілецької зброї біля Мар’їнки.

"За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один український воїн загинув. Одного військовослужбовця Збройних сил України з пораненням евакуйовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги", - підкреслили в Міноборони.

Також вказано, що втрати окупантів зараз уточнюються.

Нагадаємо, вранці в прес-центрі ООС повідомили, що 19 червня бойовики три рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, в результаті чого один український військовий загинув і ще один отримав поранення.

Як писало РБК-Україна, у вівторок на Донбасі обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців.