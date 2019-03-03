У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС

С начала суток, 3 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе потерь среди украинских военных не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 зафиксировано 3 обстрела позиций украинских военных со стороны российско-оккупационных войск. При этом враг применял вооружение запрещенное минскими соглашениями.

Так, с минометов 120-го калибра были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Золотого-4. Всего боевики выпустили 42 мины калибра 120 мм по украинским позициям.

"Потерь в рядах украинских войск от начала текущих суток нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 3 марта 2019

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из блокпостов в Луганской области сотрудники Национальной гвардии Украины задержали мужчину, который подозревается в сотрудничестве с российско-оккупационными войсками.

Добавим, что за прошедшие сутки, 2 марта, пункты пропуска вдоль линии разграничения на Донбассе пересекли почти 32 тыс. человек и 4,5 тысяч транспортных средств.