У Міноборони підтвердили інформацію про загиблого на Донбасі військового

Протягом поточної доби бойовики тричі відкривали вогонь по українським позиціям

За прошедшие сутки, 8 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских военных получили ранения, один боец погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, из них - 5 на Луганском направлении и 4 на Донецком.

Боевики применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных калибров при обстреле позиций украинских военных вблизи хутора Свободный, поселка Зайцевого, Авдеевки, Водяного и Павлополье.

"Вчера днем в результате боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1988 г.н. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего героя, а также его боевым собратьям. Вечная память! Кроме этого, вчера получили ранения различных степеней двое Украинских военных. Их было эвакуировано в военные мобильные госпитали и предоставлено необходимую квалифицированную медицинскую помощь", - сообщили в Минобороны.

По данным Минобороны, с начала этих суток, по состоянию на 12:00, было зафиксировано 3 прицельные вражеские обстрелы. Боевики выпустили 6 мин калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское, а также вблизи поселка Пески украинские военные зафиксировали 4 разрывы вражеских мин калибра 120 мм. Также в районе населенного пункта Крымское боевики применили гранатометы на крупнокалиберные пулеметы.

"Подразделения Объединенных сил подавляли вражескую активность дежурными огневыми средствами, не нарушая Минские соглашения", - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены. По данным разведки, 8 февраля 6 оккупантов уничтожено, 7 получили ранения.