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Міноборони назвало основну мету Росії у війні на зараз

Фото: Олександр Мотузяник, речник Міноборони (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На цей час основною метою Росії у війні залишається вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Також ворог продовжує блокувати морські українські шляхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міноборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим, а також блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря", - розповів Мотузяник.

Він зазначив, що окупанти переважають українську армію в озброєнні та намагаються перемогти виключно кількістю.

"На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів противника. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою та особливо в умовах міської забудови", - резюмує речник Міноборони.

Зазначимо, за даними Генштабу, підрозділи армії противника чинять систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на Слов'янськ, ведуть штурмові дії.

Нагадаємо, також ми публікували карту бойових дій в Україні станом на сьогодні.

Раніше стало відомо, скільки Росія тримає крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

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