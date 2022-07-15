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Міноборони про HIMARS: наступальний потенціал окупантів значно знижено

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Київ, П'ятниця 15 липня 2022 16:21
Міноборони про HIMARS: наступальний потенціал окупантів значно знижено Фото: речник Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Артем Горовенко

Застосування систем залпового вогню HIMARS значно знизило наступальний потенціал російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міноборони Олександра Мотузяника на телемарафоні.

"Дозволю собі згадати знамениті HIMARS, які чудово працюють на передовій. За останні тижні знищено понад 30 логістичних військових об'єктів противника, через що наступальний потенціал російських військ значно знижено", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше член комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони Федір Вениславський заявив, що Україна веде переговори зі США щодо постачання далекобійних ракет для HIMARS, які можуть бити на відстань до 300 кілометрів.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS на території Росії.

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