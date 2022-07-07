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У Міноборони Німеччини відмовилися передавати Україні 200 БТР Fuchs

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Берлін, Четвер 07 липня 2022 13:33
У Міноборони Німеччини відмовилися передавати Україні 200 БТР Fuchs Фото: міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Німеччини категорично відмовилося надавати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs зі складів Бундесверу (Збройних сил).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Глава оборонного відомства Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина хоче допомогти Україні, але повинна зберегти здатність захистити себе. При цьому даний запит опозиційного блоку ХДС/ХСС вона назвала "крадіжкою".

"Тому це безвідповідально - хотіти грабувати Бундесвер, особливо в наш час, і ігнорувати військові поради генерального інспектора", - сказала міністр.

Генерал Ебергард Зорн, який виконує функції генерального інспектора Збройних сил Німеччини, раніше заявив, що Бундесвер не має можливості передати Україні техніку зі своїх запасів.

Варто зазначити, що Німеччина має на озброєнні понад 800 бронетранспортерів Fuchs різних модифікацій.

Нагадаємо, що парламентська група ХДС/ХСС вимагає від уряду Німеччини передати Україні 200 БТР.

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