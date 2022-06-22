У Міноборони ФРН розповіли про важливу домовленість з Україною через постачання зброї

"Нам взагалі не потрібно було цього вимагати від України, вони прямо самі про це заявили. У нас є впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю тільки для оборони", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи буде Україна використовувати поставлену зброю тільки для оборони.