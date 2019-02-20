У Міноборони Естонії заявили про фактичну підготовку до війни

Глава відділу з оборонних інвестицій відомства не уточнив, з ким збирається воювати Естонія

Глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заяивл, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь Postimees.

По его словам, речь идет не об "игре в оборону по учебникам" и не о ведении хозяйства Минобороны​ - закупки Эстонии являются "связанной с безопасностью подготовкой к войне", и задача страны - как можно удачнее конвертировать каждый потраченный цент в оборону.​ Сальм не уточнил, с кем собирается воевать Эстония.

"Самое важное, что я сейчас скажу - это с политической точки зрения немного некорректно - но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне", - сказал Салым.

Напомним, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе. Он заявил, что наибольшая опасность идет от России, которая целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах, используя для этого военные и экономические инструменты давления.

Отметим, депутаты эстонского Рийгикогу одобрили инициативу, согласно которой парламент обратится к правительству с предложением ввести персональные санкции против чиновников РФ.