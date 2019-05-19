Міноборони Естонії підозрює РФ в підготовці до збройного конфлікту

Глава Міністерства оборони Естонії Юрі Луйк попередив, що Росія, можливо, готується до збройного конфлікту на західному напрямку. Як інформує РБК-Україна, про це Луйк сказав в Талліні на конференції пам'яті колишнього президента Леннарта Мері, передає Postimees.

Він зазначив, що Росія посилила свою військову міць в Західному військовому окрузі, сподіваючись на послаблення НАТО в найближчі роки. Зокрема, РФ розмістила сім нових військових полків та дислокувала їх менш ніж за 50 км від державного кордону.

"Це свідчить про те, що збройні сили Росії можуть готуватися до збройного конфлікту в західному напрямку", - сказав він.

Міністр оборони також упевнений, що "Росія веде відновлення свого глобального військового охоплення, втраченого в останні роки існування СРСР".

Луйк також заявив, що шокований рішенням міністрів закордонних справ країн Ради Європи про відновлення РФ права голосу в організації.

"Це слизький шлях. Я чекаю, що незабаром до порядку денного наступним може бути винесено питання про скасування санкцій Європейського союзу щодо Росії. Ми робимо ту ж саму помилку, яку зробили після російсько-грузинської війни", - додав він.

Нагадаємо, ще 20 лютого 2019 глава відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусті Сальм заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.