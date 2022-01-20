Міноборони Чехії має намір надати Україні артснаряди

Міністерство оборони Чехії має намір надати Україні артилерійські снаряди. Пропозиція уряду про надання Україні боєприпасів буде представлена в середу, 26 січня.

Про це заявила прес-секретар Міністерства оборони Чехії Яна Цехмейстерова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на irozhlas .

"Це боєприпаси, які готові до такої допомоги, якщо уряд схвалить її. Україна-Історичний партнер для Чехії, з яким ми розвиваємо оборонну співпрацю і підтримуємо її шлях до демократії. Тому цілком природно, що Міністерство оборони розглядає можливість надання будь-якої допомоги", - заявила речник Міноборони.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що Чехія готова допомогти Україні і може надати або продати Києву необхідну зброю і військове обладнання.

Крім того, Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країна готова передати Україні ще більше зброї.

Додамо, що раніше в Україну прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Був надано легке протитанкове озброєння.