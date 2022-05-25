Міноборони Британії закликало Росію розблокувати експорт зерна з України

Британія закликала Росію дозволити експорт зерна з України. Водночас не планує знімати санкції з країни-окупанта в якості компромісу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами міністр оборони Британії, Росія повинна "робити правильні речі". Він закликав її припинити блокувати експорт зерна з України, аби допомогти країнам, де може розвинутись голод.
Також міністр відхилив ідею щодо скасування санкцій проти країна в обмін на деблокаду експорту. Однак, він привітав припущення, що інші чорноморські країни можуть супроводжувати поставки зерна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, згідно з даними видання The Times, Британія сьогодні веде переговори з країнами-союзниками щодо відправки військових кораблів до Чорного моря для захисту українських суден із зерном.
Тим часом у Литві закликають створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі.
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