Міноборони Білорусі збирається закуповувати в Росії "Сонцепьоки"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Бєларускі гаюн ".

Повідомляється і про плани налагодження білорусько-російського виробництва важких вогнеметних систем ТОС-2 "Тосочка".

Інформація про закупівлю ТОС з'явилася на білоруському сайті проекту "Військово-політичний огляд". Там зазначається, що в даний час ТОС не перебувають на озброєнні ЗС РБ. На їх озброєнні є лише реактивні піхотні вогнемети РПО-А "Джміль" радянського виробництва.

Нагадаємо, Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних заходів, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.