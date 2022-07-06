Міноборони Білорусі збирається закуповувати в Росії "Сонцепьоки"

На користь Збройних сил Білорусі планується закупівля важких вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепьок".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бєларускі гаюн".
Інформація про закупівлю ТОС з'явилася на білоруському сайті проекту "Військово-політичний огляд". Там зазначається, що в даний час ТОС не перебувають на озброєнні ЗС РБ. На їх озброєнні є лише реактивні піхотні вогнемети РПО-А "Джміль" радянського виробництва.
Білорусь планує закупити у Росії дев'ять систем "Сонцепьок".
Повідомляється і про плани налагодження білорусько-російського виробництва важких вогнеметних систем ТОС-2 "Тосочка".
Дев'ятьма подібними системами планується озброїти вогнеметний батальйон у 8 бригаді РХБЗ (м. Старі Дороги).
Нагадаємо, Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних заходів, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.
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