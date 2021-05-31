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Міноборони Азербайджану повідомило про перехоплення безпілотника Вірменії

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Баку, Понеділок 31 травня 2021 18:16
Міноборони Азербайджану повідомило про перехоплення безпілотника Вірменії Фото: перехоплений азербайджанськими військовими безпілотник ЗС Вірменії (mod.gov.az)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Азербайджанські військові виявили і перехопили безпілотний літальний апарат Збройних сил Вірменії в районі спірної ділянки кордону. Безпілотник був приземлений спеціальними технічними засобами.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Азербайджану.

"Безпілотний літальний апарат (БПЛА) типу "Грифон-12" Збройних сил Вірменії був виявлений і приземлений підрозділами Азербайджанської армії за допомогою спеціальних технічних засобів", - зазначили у військовому відомстві.

Уточнюється, що інцидент стався на Кельбаджарській ділянці вірмено-азербайджанського кордону.

Фото: перехоплений азербайджанськими військовими безпілотник ЗС Вірменії (mod.gov.az)

Нагадаємо, 28 травня Міноборони Азербайджану повідомила про обстріл з території Вірменії позицій азербайджанських військових у Нахічевані. Поранення отримав один військовослужбовець.

Відзначити, 27 травня Азербайджан заявив про порушення кордонів диверсантами з Вірменії.

Як писало РБК-Україна, 20 травня військові Азербайджану та Вірменії обстріляли один одного на спірній ділянці кордону.

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